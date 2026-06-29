Luís Filipe Santos denuncia recolha de lixo insuficiente em Santo António

O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, denuncia, em nota enviada, a "persistente insuficiência da recolha de resíduos sólidos urbanos no Caminho da Imaculada Conceição, na freguesia de Santo António, onde é frequente a acumulação de grandes quantidades de lixo junto aos contentores."

Segundo imagens recolhidas no local, o vereador refere que estas evidenciam contentores completamente cheios, com inúmeros sacos de lixo depositados no exterior, ocupando o espaço público e degradando significativamente a paisagem urbana. No seu entender, trata-se de uma situação "recorrente, que demonstra a falta de capacidade de resposta da Câmara Municipal do Funchal na prestação de um serviço público essencial."

"A acumulação prolongada de resíduos constitui um problema de saúde pública, favorece a proliferação de pragas, provoca maus odores e afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores, além de transmitir uma imagem de abandono incompatível com a cidade do Funchal". aponta.

Luís Filipe Santos considera que esta situação é inaceitável e exige uma intervenção célere por parte da Câmara Municipal do Funchal, através do reforço da frequência da recolha de resíduos e da avaliação da necessidade de aumentar a capacidade dos contentores existentes naquele local.

"Não é aceitável que os moradores do Caminho da Imaculada Conceição convivam diariamente com lixo acumulado devido à insuficiência da recolha. A limpeza urbana é uma responsabilidade da Câmara Municipal e deve ser assegurada com eficiência e regularidade."

O vereador apela ainda ao executivo municipal para que apresente uma solução definitiva para este problema, garantindo um serviço de recolha de resíduos adequado às necessidades da população da freguesia de Santo António e assegurando condições de higiene, salubridade e dignidade para todos os residentes.