Luís Filipe Santos questiona Câmara do Funchal sobre plano para o calor extremo e incêndios

Na reunião de executivo realizada esta quinta-feira, 2 de Julho, o vereador independente Luís Filipe Santos questionou a Câmara Municipal do Funchal (CMF) sobre as medidas de protecção à população face à actual onda de calor extremo, seguindo as directrizes do Governo da República.

O vereador quis saber se a autarquia já identificou espaços climatizados para acolher cidadãos vulneráveis, como idosos, sem-abrigo e doentes crónicos, e se existe uma articulação eficaz com a Protecção Civil Regional, autoridades de saúde e instituições sociais através de um plano de contingência específico.

Paralelamente, Luís Filipe Santos pediu esclarecimentos sobre a prevenção de fogos, instando a CMF a verificar a plena operacionalidade de todas as bocas de incêndio do concelho.

"A prevenção é a melhor forma de proteger a população", defendeu o autarca, sublinhando a urgência de o município garantir uma resposta coordenada e prestar um esclarecimento público que assegure a segurança de todos os munícipes.