Luís Filipe Santos exige intervenção urgente na Travessa do Pilar

O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, alertou esta quinta-feira, através de comunicado à imprensa, para o descontentamento dos moradores da Travessa do Pilar, em Santo António, devido a graves problemas de salubridade e segurança.

Os residentes queixam-se da sobrelotação constante dos contentores de lixo, provocada pelo uso indevido por parte de moradores de edifícios vizinhos. A situação afecta a higiene local e recorda o incidente de Novembro de 2025, no qual um incêndio nos contentores destruiu uma viatura.

Além disso, a forte pressão comercial na zona tem gerado uma grave escassez de estacionamento para quem ali reside.

No entanto, o foco de maior alarme prende-se com a segurança contra incêndios, motivado por alegadas falhas na pressão de água das bocas de incêndio da zona, que terão ficado visíveis num fogo recente.

Face a este cenário, Luís Filipe Santos exige que a autarquia funchalense actue de imediato para reforçar a recolha de resíduos, salvaguardar o estacionamento dos residentes e realizar uma avaliação técnica à rede de água e bocas de incêndio.