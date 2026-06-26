Luís Filipe Santos solidário com madeirenses que vivem na Venezuela

Na qualidade de vereador sem pelouro da Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos manifesta "a mais profunda solidariedade" a todos os madeirenses e portugueses que vivem na Venezuela.

"Neste momento de enorme apreensão e sofrimento, dirijo uma palavra de coragem, esperança e apoio a todas as famílias afectadas por esta tragédia. Sei bem da forte ligação histórica que une a Madeira à comunidade portuguesa na Venezuela, onde vivem milhares de compatriotas, muitos deles naturais do Funchal e da nossa Região", refere em nota à imprensa.

Os nossos pensamentos estão com todos aqueles que enfrentam as consequências deste desastre natural. Desejo que as operações de socorro decorram com rapidez e eficácia e que seja possível minimizar os impactos desta calamidade". Luís Filipe Santos

A todos os que vivem "momentos difíceis", deixa "uma mensagem de força e de confiança".

"O Funchal está convosco e acompanha, com profunda preocupação e solidariedade, a vossa dor", finalizou.