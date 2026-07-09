Choque em cadeia na Via Rápida com feridos

O acidente ocorrido na Via Rápida pelas 8h15 terá causado pelo menos um ferido, possivelmente mais, tendo em conta que para o local foram chamados os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Cinco carros envolvidos em acidente na Via Rápida Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida envolve pelo menos cinco viaturas, está a condicionar fortemente a circulação no sentido Machico - Ribeira Brava.

Pelo menos uma ambulância é vista nas imagens CCTV da Via Litoral, bem como um carro de desencarceramento daquela corporação. A PSP também já está no local a dar apoio para regular o trânsito que se acumula já de forma acentuada.

Procuraremos dar mais informação sobre este acidente e as suas consequências, além de materiais, pois envolve o choque entre 5 viaturas, e com pelo menos uma pessoa encarcerada.

Por outro lado, o congestionamento já se estende por quase 7 km até à subida do Caniço de Baixo.