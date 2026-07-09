Cheias provocadas por Maysak na China libertam 900 serpentes, incluindo cobras venenosas

As autoridades da região chinesa de Guangxi reforçaram as reservas de antiveneno depois de as inundações causadas pelo tufão Maysak terem permitido a fuga de cerca de 900 serpentes, incluindo cobras venenosas, de uma exploração de répteis.

A cidade de Nanning, capital provincial, anunciou nas suas contas oficiais nas redes sociais o aumento das reservas de antiveneno destinadas ao Hospital Popular de Hengzhou e o envio para aquela unidade de profissionais de saúde especializados no tratamento deste tipo de mordeduras e dos casos mais graves.

Around 900 snakes, including venomous cobras, had escaped from a farm in a village in Hengzhou, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region after it was damaged by flooding that has devastated the region, with some residents suffering snakebites, media reported. The local city… pic.twitter.com/sdYzdLMMeO — Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2026

As autoridades intensificaram igualmente as patrulhas na zona inundada de Yunbiao, onde se localiza a exploração afetada, e instalaram postos médicos de emergência, além de criarem um canal prioritário para atender vítimas de mordeduras, reduzindo o tempo de espera, uma vez que a rapidez no tratamento pode ser decisiva para salvar vidas.

Várias pessoas relataram até ao momento terem sido mordidas por serpentes e, segundo o jornal Beijing News, uma mulher residente em Yunbiao morreu na segunda-feira devido a uma mordedura.

Armageddon in China

Over 300,000 People Affected, Tens of Thousands Missing

On the morning of July 6, 2026, a sudden catastrophe struck Hengzhou City, Nanning, Guangxi. A severe breach appeared in the dam of the Liulan Reservoir, carrying massive amounts of mud, broken trees,… pic.twitter.com/sYSw10dqeU — ChinaVideos1 (@ChinaVideos1) July 6, 2026

As autoridades de saúde recorreram ainda a altifalantes, a grupos na aplicação de mensagens WeChat e a ações porta a porta para aconselhar os residentes a limitarem ao máximo as deslocações noturnas e a evitarem zonas com vegetação densa, valas, bermas e áreas inundadas, onde é mais provável encontrarem répteis.

O tufão Maysak, o décimo da temporada e o primeiro a atingir a China este ano, provocou pelo menos 39 mortos e nove desaparecidos em Guangxi, onde as chuvas torrenciais causaram inundações e a rutura de vários reservatórios na cidade de Nanning.

🇨🇳CHINA



🚨🌀 Una superpotencia es incapaz de construir una presa que resista ni siquiera una hora de lluvia. Hoy, las familias piden ayuda desesperadamente mientras las graves inundaciones provocadas por el tifón Maysak anegan Hengzhou, en Nanning (Guangxi, China). pic.twitter.com/hKYMdjvJ82 — FILIPINA NEWS 507 (@agrimensuraferg) July 7, 2026

A fuga das serpentes ocorreu precisamente devido à rutura da barragem de Liulan, em Hengzhou, que sofreu duas brechas principais, com uma extensão total de cerca de 50 metros, permitindo a libertação de um grande volume de água para as zonas situadas a jusante.