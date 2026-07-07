Saída para Santo António na Via Rápida encerrada na noite de quinta-feira

A VIALITORAL informa que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito o ramo de saída 10 da Via Rápida para o nó de Santo António no sentido Ribeira Brava - Machico, na noite de quinta-feira, 9 de Julho, entre as 21 horas e as 7 horas do dia seguinte.

Aos condutores, é sugerido o uso do nó anterior ou do nó seguinte da VR1 para obter as melhores alternativas.

"Agradecemos desde já a compreensão dos utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local", subinha a entidade, acrescentando ainda que os trabalhos poderão sofrer alterações em função das condições atmosféricas.