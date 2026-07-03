Acidente na VR1 provocou filas na Via Rápida

Um acidente na Via Rápida (VR1), no sentido Ribeira Brava–Machico, provocou esta manhã congestionamentos no trânsito.

De acordo com a informação da Info Vias, a fila de trânsito estendeu-se por mais de 2,5 quilómetros, a partir do km 10,6, no sublanço Câmara de Lobos–Quebradas, local do acidente.

A circulação já se encontra normalizada. Não há registo de vítimas e os bombeiros não foram mobilizados para o local.