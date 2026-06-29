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Acidente na Via Rápida sem feridos

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Ocorreu, há instantes, uma colisão entre duas viaturas ligeiras, na Via Rápida, nas imediações da saída do Caniço de Baixo, sentido Funchal - Aeroporto.

No local, encontra-se a Via Litoral de modo a repor a normalidade da circulação rodoviária que está a ficar congestionado.

O DIÁRIO contactou as corporações de bombeiros nas imediações, mas, de momento, não há registo de qualquer alerta.

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