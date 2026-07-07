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Choque entre carrinha e motociclo faz um ferido na Via Rápida

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Foto DR

Um choque entre uma carrinha de transporte de mercadorias e um motociclo, ocorrido hoje, pelas 9 horas, na Via Rápida, na zona da Fundoa, resultou num ferido ligeiro.

A vítima é o condutor do motociclo, um jovem de 19 anos, que sofreu escoriações no membro superior esquerdo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram assistência no local e transportaram o ferido para o hospital. A PSP também esteve no local a tomar conta da ocorrência.

O acidente provocou constrangimentos na circulação rodoviária naquela zona.

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