Cinco carros envolvidos em acidente na Via Rápida
Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida envolve pelo menos cinco viaturas, está a condicionar fortemente a circulação no sentido Machico - Ribeira Brava.
O acidente, um choque em cadeia, deu-se na faixa da esquerda, junto à entrada do túnel do Jardim Botânico (no final da saída da estação de combustível).
O DIÁRIO contactou os bombeiros, mas nenhuma das corporações terá sido chamada. A Via Litoral está no local a tomar conta da ocorrência.
Em termos de congestionamento, como é previsível, neste momento já há uma longa espera para se conseguir passar (sim é possível passar pela faixa da direita) em marcha lenta, formando filas que já se prolongam por mais de 4 km até à Cancela.
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