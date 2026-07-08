XI Torneio Internacional Ricardo Gomes reúne 200 participantes

O Campo do Encontro, em São Roque, será palco, entre esta quarta-feira e domingo, da realização do XI Torneio Internacional Ricardo Gomes, um evento dedicado ao Hóquei em Patins que reunirá jovens atletas dos escalões de Benjamins, Escolares, Sub-13 e Sub-15.

O torneio contará com a participação de cerca de 200 hoquistas, dos quais 110 de fora da região, proporcionando uma oportunidade única de convívio desportivo e de intercâmbio entre diferentes regiões.

Além das equipas do continente português, a competição contará ainda com a presença de uma formação francesa, o Le Poiré Roller, reforçando a dimensão internacional do evento.

Na apresentação do torneio, Renato Gouveia, presidente do Clube Desportivo São Roque, destacou a importância desta iniciativa como uma homenagem ao Sr. Ricardo Gomes, sócio fundador n.º 1 do clube, sublinhando o valor simbólico e emocional que a competição representa.

“O principal objectivo é proporcionar mais oportunidades competitivas aos jovens da região, colocando-os em contacto com outras realidades num desporto em que Portugal é uma referência mundial”, afirmou o dirigente.

Por sua vez, Marco Carvalho, CEO da Promedwork, patrocinadora do Hóquei em Patins e do torneio, destacou a relevância do evento para as equipas da região, assegurando que o clube poderá continuar a contar com o apoio da empresa neste tipo de iniciativas.

Renato Gouveia aproveitou ainda a ocasião para agradecer o apoio das entidades oficiais, das empresas parceiras e de todos aqueles que contribuíram para a concretização desta edição do torneio.

Além da equipa francesa, participam na competição a formação anfitriã, uma Seleção Feminina da Madeira, o Grupo Desportivo do Estreito e o Hóquei Clube da Madeira.

De Portugal continental marcam presença a Associação Vila do Bispo, o Clube Desportivo Paço de Arcos e o União Sport Clube de Paredes, enquanto dos Açores viajará o Candelária Sport Clube.

Está, assim, tudo preparado para cinco dias repletos de competição, fair play e entusiasmo, numa celebração do Hóquei em Patins e numa justa homenagem a uma das figuras mais marcantes da história do desporto san-roquino.