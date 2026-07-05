“Dois anjos” passaram a morar no céu
Jennifer, de 36 anos, procura as palavras para contar uma história que nenhuma mãe deveria ter de contar: os dois filhos pequenos morreram soterrados no duplo sismo na Venezuela
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Jennifer tem 36 anos, mas o olhar envelheceu numa manhã. Sorri por instantes, quase por obrigação, mas depressa admite que aquele sorriso não é de felicidade. Enquanto procura as palavras para contar uma história que nenhuma mãe deveria ter de contar.