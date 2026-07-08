Rubina Leal manifesta solidariedade para com o povo venezuelano após sismos

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, manifestou solidariedade para com o povo venezuelano, na sequência dos sismos que atingiram recentemente a Venezuela, deixando uma mensagem de pesar no Livro de Condolências disponibilizado pelo Consulado-Geral da República Bolivariana da Venezuela.

A iniciativa surgiu após um convite dirigido pelo Consulado à presidente do Parlamento madeirense. Na mensagem, Rubina Leal apresenta, em nome da Assembleia Legislativa e dos madeirenses e porto-santenses, as condolências às vítimas e às suas famílias, prestando homenagem à memória de todos os que perderam a vida e expressando solidariedade para com aqueles que ficaram privados de familiares, amigos, habitações e da tranquilidade das suas vidas.

"A sua dor é também a nossa dor", escreveu a presidente da Assembleia Legislativa, destacando que a Madeira acompanha esta tragédia de forma particularmente próxima, tendo em conta os profundos laços históricos, culturais e afectivos que unem a Região à Venezuela, construídos ao longo de gerações pela comunidade madeirense emigrada e pelos seus descendentes.

Na mensagem, Rubina Leal manifesta ainda a esperança de que "a solidariedade, a força, a esperança e a entreajuda do povo venezuelano prevaleçam sobre a catástrofe", preservando a memória das vítimas.