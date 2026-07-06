PJ recolheu elementos para identificar homem encontrado morto no Pilar

A Polícia Judiciária (PJ) esteve no local onde, na tarde de domingo, 5 de Julho, foi encontrado morto um homem num terreno cultivado, junto a bananeiras, na zona do Pilar, para recolher elementos que permitam identificar a vítima, confirmou o Comando Regional da Madeira da PSP ao DIÁRIO.

Segundo a PSP, a vítima, do sexo masculino, foi encontrada inanimada, tendo sido accionados os meios de socorro e a polícia. Apesar das manobras de reanimação efectuadas no local, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.

Explica que o homem não se encontrava com documentos de identificação, por isso não foi possível apurar a sua idade real, mas a PSP informa que "aparentava ter entre os 30 e os 35 anos de idade".

Refere ainda que, da análise policial realizada no local, "não foram recolhidos indícios ou suspeitas de crime". Ainda assim, a PJ foi accionada ao local para recolher elementos com vista à identificação da vítima.

Concluídas as diligências, o corpo foi removido para o Gabinete Médico-Legal, onde será submetido aos exames periciais.