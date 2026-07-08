Loja assaltada "em plena luz do dia" no Caniço

A loja ALMA, situada no Edifício Tamariz, na Estrada Avelino Pinto, foi alvo de um assalto durante esta manhã.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, o assalto ocorreu "em plena luz do dia", quando um homem, com idade entre os 40 e os 50 anos, entrou na loja e levou todo o dinheiro que se encontrava na caixa.

Segundo a descrição, o suspeito vestia um polo azul, calções escuros, chinelos e um boné bege, e "falava com um sotaque de fora".

Numa publicação nas redes sociais, a proprietária descreve o sucedido, esclarecendo que aconteceu "tudo muito rápido e claramente planeado". Na sua opinião, "a pessoa que o fez não o fez pela primeira vez", pois, segundo explica, recorreu a uma técnica "absurdamente fácil e totalmente inesperada".

De acordo com o seu relato, o homem terá simulado a compra de um artigo de baixo valor, pagando com uma nota de 200 euros, o que obrigou à abertura da caixa para retirar troco em notas de valor elevado. Enquanto a comerciante efectuava a contagem, o suspeito terá iniciado uma conversa "num registo idêntico a pronúncias de países de leste", procurando distraí-la. "Quando percebeu que me conseguia confundir com a conversa e a contagem em simultâneo, agiu muito rápido, retirando-me todo o dinheiro que tinha, assim como a nota de 200 euros que este teria entregue inicialmente", escreveu.

A responsável acrescenta que o homem abandonou o estabelecimento de imediato. "Com rapidez saiu da loja e nunca mais o vi. Uma vez tendo sido apanhada totalmente desprevenida, não consegui ter de forma alguma tempo de reacção", lamentou.

A proprietária refere ainda que as imagens de videovigilância permitiram perceber que "a intenção é notoriamente evidente".