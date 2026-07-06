Dois sismos de baixa magnitude sentidos no Faial em menos de meia hora

Dois sismos de baixa magnitude foram sentidos esta segunda-feira na ilha do Faial, nos Açores, num intervalo inferior a 30 minutos, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O primeiro abalo, de magnitude 2,8 na escala de Richter, ocorreu às 18h15 locais (19h15 em Lisboa), com epicentro a cerca de 11 quilómetros a norte de Bandeiras, na ilha do Pico. Segundo o CIVISA, o sismo foi sentido com intensidade máxima III, na escala de Mercalli Modificada, na freguesia da Matriz, no concelho da Horta.

Pouco depois, às 18h42 locais (19h42 em Lisboa), foi registado um segundo sismo, de magnitude 2,7, com epicentro na mesma zona. De acordo com a informação disponível, este abalo foi sentido com intensidade máxima III na freguesia da Ribeirinha, também no concelho da Horta.

Os dois eventos foram classificados como de fraca intensidade. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma intensidade III traduz-se numa vibração sentida dentro de casa, semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados, podendo fazer oscilar objectos suspensos.

Em Maio, o CIVISA elevou de V0 para V1 o alerta vulcânico no canal Faial-Pico, justificando a decisão com um aumento da actividade sísmica de baixa magnitude ao longo da estrutura geológica que atravessa aquela zona, abrangendo o Sistema Vulcânico Submarino do Cachorro.

A escala de alerta vulcânico utilizada pelo CIVISA tem oito níveis, correspondendo o nível V1 a um sistema vulcânico em fase de equilíbrio metaestável, enquanto o nível V0 corresponde a uma situação de repouso.