Clube de Ténis do Funchal apresenta o XVIII Torneio Inocêncio de Freitas

O Clube de Ténis do Funchal apresentou, ao final da tarde de ontem, a XVIII Edição do Torneio Inocêncio de Freitas, no Restaurante Jardi.in Magnólia.

O evento decorrerá entre os dias 10 e 12 de Julho, nos campos de ténis da Quinta Magnólia e contará com a participação de três equipas madeirenses, duas oriundas do Porto e uma de Lisboa, voltando a competição a afirmar-se como um dos principais encontros de ténis de veteranos no escalão de +55anos, variante de pares, realizados na Região Autónoma da Madeira.

A sessão de apresentação contou com a presença de representantes da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, da Direção Regional de Desporto, Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de São Martinho, da PATRIRAM, bem como de patrocinadores e parceiros do evento.

O Torneio Inocêncio de Freitas presta homenagem a uma das figuras mais marcantes da história do ténis madeirense, proporcionando três dias de competição, reencontro e partilha entre atletas que continuam ligados à modalidade. Para além da componente desportiva, a iniciativa promove valores como o respeito, o fair play, o companheirismo e a amizade, preservando a memória de uma personalidade que deixou uma marca incontornável no ténis madeirense.

O presidente do Clube de Ténis do Funchal referiu, na ocaisão, que o evento" só é possível graças ao contributo de diversas entidades e parceiros, com especial destaque para as empresas Brisa, Grupo PFI, CondeCar, Socicorreia, Grupo Sousa, Eatwell, Hotel Allegro, Hotel The Vine, Hotel Vila Baleira, Casino Park Hotel, Grupo PortoBay, ContraKapa, Fábrica do Ribeiro Seco, Henriques & Henriques e PVP."

Agradeceu igualmente o apoio das entidades públicas regionais, nomeadamente da Direcção Regional de Desporto, da Associação de Promoção da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de São Martinho e da ATMAD, cujo envolvimento tem sido determinante para o sucesso desta iniciativa.

O Clube de Ténis do Funchal sublinha ainda que continua a apostar na formação de jovens atletas e na promoção da modalidade, considerando que o Torneio Inocêncio de Freitas representa, simultaneamente, uma homenagem ao passado e um incentivo ao futuro do ténis madeirense.