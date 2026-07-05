Troféu de Orientação São Vicente mobilizou 181 participantes no Chão dos Louros

O Parque Florestal do Chão dos Louros, em São Vicente, recebeu, na tarde de ontem, o Troféu de Orientação São Vicente, prova organizada pelo Clube Aventura da Madeira e pontuável para o ranking da Taça da Madeira 2026.

A competição foi disputada na disciplina de Distância Média e reuniu 181 participantes, em representação de 13 clubes federados, além de atletas inscritos a título individual. O percurso, caracterizado pela exigência técnica e física, colocou à prova a capacidade de orientação dos concorrentes.

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Para a prova foram instalados 50 postos de controlo, distribuídos por toda a área do Chão dos Louros, dando origem a 11 percursos distintos. As distâncias variaram entre os 1.200 metros, destinados aos escalões de iniciação e formação para atletas com menos de 10 anos, e os 2.900 metros da categoria de Elite masculina, o percurso mais exigente da jornada, com 180 metros de desnível positivo acumulado.

Nos escalões de Elite, Vítor Barreiro, do Clube Aventura da Madeira, venceu a competição masculina, enquanto Inês Soares, do Grupo Desportivo do Estreito, foi a mais rápida na prova feminina.

Na classificação colectiva, o Grupo Desportivo do Estreito conquistou o primeiro lugar entre os clubes participantes. O Clube Aventura da Madeira terminou na segunda posição e o Clube de Montanha do Funchal completou o pódio.