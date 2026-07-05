Centenas de participantes no último dia do Madeira Festival em Londres

Hoje é o último dia da primeira edição do Madeira Festival, em Purley, nos arredores de Londres, que conta com a participação de várias centenas de pessoas no Rotary Field Park.

Neste evento participam cerca de 50 artistas e músicos, na sua maioria vindos da Madeira propositadamente para este evento cultural. Entre eles, destacam-se Tiago Sena, que actua pela primeira vez com banda no Reino Unido, e ainda as bandas de Miro Feitas, Roni de Melo, Galáxia de Vasco de Freitas e Ernesto Macedo. O evento contou também com as actuações do Duo Madeirense, de Lúcia Macedo, de Paulino e Filhos, de Diego Santos, de Sérgio Santos e ainda de Vítor Sousa.

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Para além destes artistas, o festival contou com a presença de três grupos de folclore: o Grupo de Folclore Tradições de Portugal, o grupo de animação Alma Portuguesa e o Raízes Lusitanas, cujos elementos são, na sua maioria, emigrantes madeirenses.

O evento contou ainda com a presença de diversas autoridades britânicas e da comunidade portuguesa, com especial destaque para o convidado de honra, o presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Freitas.

O Madeira Festival, em Purley, foi organizado pelos donos do restaurante ‘O Farol"’, os emigrantes madeirenses Duarte Freitas, natural da freguesia de São Jorge, e Susana Freitas, natural da Ponta do Pargo.

Ao longo dos três dias de festival, não faltou a gastronomia típica, a degustação de vinho da Madeira e a divulgação do artesanato madeirense.