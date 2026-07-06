Funchal Futsal Cup reúne 8500 participantes de 10 países

A 9.ª edição do Torneio Internacional Funchal Futsal Cup está a consolidar a Madeira como capital do futsal de formação, reunindo ao longo de uma semana cerca de 8500 participantes, entre atletas, treinadores, dirigentes, árbitros e acompanhantes, provenientes de 10 países. No total, participam 60 equipas, 42 das quais deslocadas de fora da Região Autónoma da Madeira.

Organizada pelo Clube Desportivo Escola Francisco Franco (CDEFF), "a competição volta a afirmar-se como uma referência internacional, combinando competição desportiva, intercâmbio cultural e promoção turística da Região", garantem.

Ao longo do torneio disputam-se 184 jogos, distribuídos pelos escalões Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-19, em quatro pavilhões da Madeira, num formato que garante a todas as equipas a possibilidade de disputar vários encontros e viver uma experiência que vai além do resultado desportivo.

A organização traça um balanço muito positivo da prova até ao momento, destacando a forte afluência de público aos pavilhões e o clima de respeito e confraternização entre equipas de diferentes culturas e nacionalidades, prova, dizem os responsáveis, de que o desporto continua a ser uma ferramenta relevante de aproximação entre povos.

O impacto do evento estende-se muito para além da vertente competitiva. Durante a semana de competição, centenas de visitantes estão alojados em unidades hoteleiras da Madeira, recorrendo a restaurantes, empresas de transporte, comércio local e diversas atividades turísticas, com um contributo significativo para a economia regional.

Paralelamente aos jogos, a organização promove um conjunto de experiências que dão a conhecer a Região aos participantes, entre as quais passeios de catamarã, visitas a espaços turísticos, teleféricos, museus e complexos balneares — reforçando o posicionamento da Madeira como destino de excelência para o turismo desportivo.

Esta edição representa mais um passo no crescimento sustentado de um projeto iniciado em 2016. O reforço da dimensão internacional, a qualidade organizativa e a homologação da prova pela Federação Portuguesa de Futebol reforçam a credibilidade do evento e confirmam a capacidade da Madeira para acolher competições internacionais desta dimensão.

Para a organização, o sucesso do Funchal Futsal Cup mede-se não só pelos resultados dentro de campo, mas também pelas amizades criadas, pelo intercâmbio cultural proporcionado aos jovens atletas e pelo contributo do torneio para a promoção internacional da Madeira.

Com vários dias de competição ainda por disputar, a expectativa da organização é que as fases finais mantenham o elevado nível competitivo registado desde o início da prova, culminando com as finais e a cerimónia de encerramento, onde serão conhecidos os vencedores dos cinco escalões em competição.