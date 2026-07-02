Torneio Inocêncio de Freitas regressa à Quinta Magnólia entre 10 e 12 de Julho

O Clube de Ténis do Funchal promove, entre os dias 10 e 12 de Julho, a 18.ª edição do Torneio Inocêncio de Freitas, prova que decorrerá nos campos de ténis da Quinta Magnólia.

A competição presta homenagem a Inocêncio de Freitas, considerado uma das figuras que mais contribuiu para o desenvolvimento da modalidade na Madeira. A primeira edição do torneio realizou-se em 1990.

Segundo a organização, a edição deste ano contará com a participação de seis equipas no escalão +55 anos, duas provenientes do Porto, uma de Lisboa e três da Madeira. Os encontros serão disputados na variante de pares.

O torneio reunirá praticantes e antigos atletas ligados ao ténis nacional, proporcionando três dias de competição e convívio. A organização destaca ainda o papel da iniciativa na promoção dos valores da amizade, do respeito e do fair play, mantendo simultaneamente a vertente competitiva que caracteriza a prova.

A apresentação oficial do torneio está marcada para o próximo dia 7 de Julho, pelas 18h00, e contará com a presença de representantes de entidades públicas regionais, parceiros institucionais, patrocinadores e convidados.

O encerramento da competição e a cerimónia de entrega de prémios terão lugar no dia 12 de Julho, pelas 13h30, na Quinta Magnólia.