Surpresa marca torneio de veteranos da Levada

O Torneio de Ténis do Clube Escola da Levada ficou marcado por uma das maiores surpresas da competição no escalão +60, com Jorge Almeida a eliminar Pedro Martins, actual número um nacional do escalão e um dos principais favoritos à conquista do título.

A prova contou com a presença de Pedro Martins, mas foi Jorge Almeida, actual número 12 do ranking nacional, quem acabou por protagonizar a grande revelação do torneio, ao vencer nas meias-finais pelos parciais de 4-6, 6-4 e 10-4 no super tie-break, garantindo um lugar na final.

No encontro decisivo, Paulo Travassos confirmou o favoritismo e exibiu um ténis de grande consistência, vencendo Jorge Almeida por claros 6-0 e 6-2, conquistando assim o título do escalão +60. Apesar da derrota na final, Jorge Almeida foi um dos grandes destaques da competição, graças ao triunfo memorável sobre o líder do ranking nacional.

No escalão +45 masculino, Guilherme Caldeira confirmou igualmente o seu estatuto de cabeça-de-série e venceu o torneio de forma convincente. Na final, defrontou o campeão regional do escalão +55 e impôs-se por um duplo 6-1, controlando o encontro do início ao fim com uma exibição sólida e consistente.

Já no escalão +45 feminino, a número um nacional confirmou o favoritismo ao vencer de forma categórica as três partidas disputadas, conquistando o título sem dificuldades. O segundo lugar foi alcançado por Sofia Loja, que assegurou o estatuto de vice-campeã após uma prestação regular ao longo da competição.