Rui Abreu destaca cooperação com o Consulado e actualiza balanço da tragédia

No último dia da visita à Venezuela, o representante do Governo Regional da Madeira na Venezuela, Rui Abreu, foi hoje recebido no Consulado-Geral de Portugal, em Caracas, numa reunião que classificou como “muito proveitosa”, sublinhando a total disponibilidade manifestada pelo cônsul para colaborar com o Executivo madeirense na resposta às consequências do sismo que devastou a região de La Guaira.

No encontro, Rui Abreu fez um ponto de situação das deslocações diárias que tem efectuado às zonas mais afectadas pelo terramoto, onde tem contactado directamente com dezenas de madeirenses e luso-descendentes atingidos pela tragédia.

O responsável transmitiu também ao cônsul o trabalho desenvolvido junto das principais instituições da comunidade portuguesa, nomeadamente o Centro Luso de Cátia La Mar, as Damas da Beneficência, a associação Regala una Sonrisa, o Centro Português de Caracas e o próprio Embaixador de Portugal na Venezuela, procurando articular uma resposta coordenada às necessidades das famílias.

Durante a reunião foram ainda actualizados os números oficiais da tragédia entre a comunidade portuguesa. Segundo Rui Abreu, o balanço aponta neste momento para 97 mortos e cerca de 60 desaparecidos, admitindo que estes números poderão agravar-se nos próximos dias à medida que prosseguem as operações de remoção de escombros e identificação das vítimas.

Aproveitou igualmente para dar conta das medidas já implementadas pela Madeira para apoiar os portugueses afectados pelo sismo. Entre elas destacou a mobilização de donativos em géneros através de diversas instituições, a criação de duas contas bancárias de solidariedade destinadas à recolha de apoios e a disponibilização de 150 mil euros para reforçar a capacidade de resposta das instituições sociais que estão a prestar auxílio directo às famílias mais vulneráveis.

No final da reunião, onde também esteve o coordenador dos Conselheiros, Aleixo Vieira, Rui Abreu salientou a importância da colaboração institucional entre o Consulado-Geral de Portugal e o Governo Regional, considerando que essa articulação será determinante para garantir que o apoio continue a chegar às comunidades portuguesas mais atingidas pela catástrofe.