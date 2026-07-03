Rui Abreu visita centro operacional português em La Guaira

Rui Abreu visitou, esta manhã , o centro operacional da Força Operacional Nacional de Protecção Civil destacada em La Guaira, naquela que foi a primeira paragem da deslocação ao epicentro da catástrofe que atingiu a Venezuela.

No local, o chefe de gabinete do Presidente do Governo Regional da Madeira reuniu-se com o comandante da força portuguesa, recebeu um ponto de situação sobre as operações em curso e agradeceu o trabalho desenvolvido pelas equipas nacionais no terreno.

Rui Abreu sublinhou que a Madeira não podia deixar de marcar presença junto das equipas portuguesas que estão a actuar na zona mais afectada, sobretudo num território onde vive uma forte comunidade madeirense e luso-venezuelana.

O responsável destacou a eficácia da missão portuguesa, lembrando que o trabalho da Protecção Civil já permitiu salvar vidas, incluindo conterrâneos madeirenses. Rui Abreu transmitiu também uma palavra de reconhecimento pelo esforço dos operacionais, que continuam empenhados nas buscas apesar da complexidade do cenário.

Durante a visita, o representante do Governo Regional ficou ainda a conhecer as condições em que a força portuguesa está instalada. Apesar da dureza do contexto, foi-lhe transmitido que as equipas estão satisfeitas com o espaço atribuído a Portugal, sobretudo quando comparado com outros contingentes internacionais que se encontram instalados em condições mais precárias, como em campos de basebol.

Rui Abreu revelou ainda ter ficado surpreendido com a determinação da equipa portuguesa em prosseguir as buscas por sobreviventes. Admitindo que, nesta fase, muitos poderiam pensar que já não haveria esperança, o responsável madeirense destacou a mensagem transmitida pelo comandante português: nestas operações, “não há matemática” e há circunstâncias que podem permitir encontrar pessoas com vida mesmo vários dias depois da tragédia.

A visita ao centro operacional português em La Guaira serviu, assim, para reforçar a proximidade da Madeira às equipas no terreno e para deixar uma mensagem de esperança às famílias que continuam à procura de notícias dos seus familiares.