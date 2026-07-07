PR visitou embaixada em Lisboa e deixou mensagem de consternação e solidariedade

O Presidente da República, António José Seguro, visitou hoje a embaixada da Venezuela em Lisboa e deixou uma mensagem de consternação e solidariedade no livro de condolências pelas vítimas dos sismos de 24 de junho.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado visitou hoje a embaixada da Venezuela "para assinar o livro de condolências aberto na sequência dos graves sismos ocorridos naquele país".

"O Presidente da República encontrou-se com a embaixadora da Venezuela em Portugal, Mary Flores, a quem manifestou solidariedade com o povo venezuelano, lamentando os milhares de pessoas mortas e feridas, entre as quais dezenas de cidadãos portugueses e lusodescendentes", lê-se na mesma nota.

Na mensagem que deixou no livro de condolências pelas vítimas dos sismos na Venezuela, António José Seguro expressou "a mais profunda consternação e tristeza" pelos "crescentes números de pessoas mortas e feridas, incluindo dezenas de cidadãos portugueses e lusodescendentes".

Em seu nome e do povo português, manifestou "o apoio e a solidariedade com o povo venezuelano, muito em particular com as famílias das vítimas desta tragédia", a quem dirigiu o "mais profundo pesar", e fez "votos de rápidas melhoras a todos os feridos e que as tentativas de contacto e de socorro em curso possam trazer boas notícias".

O Presidente da República já tinha recebido a embaixadora da Venezuela, Mary Flores, na sexta-feira, no Palácio de Belém.

De acordo com o mais recente balanço oficial, os sismos de 24 de junho na Venezuela causaram pelo menos 3.535 mortos e 16.740 feridos. Entre os mortos, há pelo menos 97 portugueses e lusodescendentes, e outros 59 estão desaparecidos ou incontactáveis.