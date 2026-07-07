Marine Le Pen anuncia que será candidata às eleições presidenciais francesas de 2027
A líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen anunciou hoje que será candidata às eleições presidenciais de 2027, horas depois de ter sido condenada a uma pena de um ano de prisão efetiva, sob vigilância eletrónica.
O Tribunal de Recurso de Paris condenou hoje Marine Le Pen a um ano de prisão, com a possibilidade de uso de pulseira eletrónica, por desvio de fundos públicos europeus, mas a instância também decidiu reduzir o seu período de inelegibilidade.
Numa entrevista ao canal TF1, na qual compareceu com o presidente da União Nacional (a sua força política) Jordan Bardella, Marine Le Pen declarou-se inocente e anunciou que irá interpor um recurso junto do Tribunal de Cassação, a mais alta instância judicial francesa, o que "suspende os efeitos do acórdão" do Tribunal de Recurso de Paris.
"Farei, portanto, campanha sem pulseira eletrónica", acrescentou.
Le Pen foi condenada por desvio de fundos europeus a uma multa de 100.000 euros, três anos de prisão (dois deles suspensos) e 45 meses de incapacidade para exercer cargos públicos (30 deles suspensos), o que significa que já cumpriu os 15 meses da sua inelegibilidade previstos na sentença original, de 31 de março de 2025.