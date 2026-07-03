Conselheiros das Comunidades fazem ponto da situação a Rui Abreu

A rede de solidariedade da comunidade portuguesa na Venezuela continua mobilizada para apoiar as populações atingidas pelo duplo terramoto que devastou o estado de La Guaira.

A recolha e distribuição de ajuda humanitária, que envolve alimentos, água, medicamentos, produtos de higiene e outros bens essenciais, tem sido coordenada pelos Conselheiros das Comunidades Portuguesas, numa resposta que se mantém activa desde as primeiras horas da tragédia.

O representante do Governo Regional da Madeira na Venezuela, Rui Abreu, reuniu-se com o coordenador dos conselheiros, Aleixo Vieira, e com os conselheiros Dany Barradas, Gil Andrade e Martinho Pestana, que lhe apresentaram um balanço detalhado do trabalho desenvolvido nas últimas jornadas e das prioridades que continuam a marcar a resposta humanitária.

Antes de ir para La Guaira, ao longo do encontro, foram explicadas as operações de recolha de bens, a articulação com diversas associações, empresas e voluntários, bem como a organização logística que tem permitido encaminhar a ajuda para as zonas mais afectadas de La Guaira, onde milhares de pessoas permanecem desalojadas.

“Desde o primeiro momento percebemos que era necessário organizar uma resposta rápida e coordenada. O objectivo tem sido concentrar os esforços para que a ajuda chegue às pessoas que realmente precisam e no menor espaço de tempo possível”, explicou Rui Abreu.

Os conselheiros transmitiram ainda a Rui Abreu que, apesar da forte onda de solidariedade registada entre portugueses, lusodescendentes e venezuelanos, as necessidades continuam a ser enormes, sobretudo nas localidades mais castigadas pela destruição.

“A comunidade respondeu de forma extraordinária, mas esta é uma maratona e não uma corrida de velocidade. Ainda há muitas famílias sem condições básicas e a ajuda vai continuar a ser necessária durante bastante tempo”, salientaram.

Rui Abreu descreveu igualmente o envolvimento permanente dos voluntários no terreno, onde a prioridade tem sido identificar necessidades concretas e encaminhar rapidamente os recursos disponíveis.

“O nosso trabalho passa por coordenar esses apoios e garantir que nada se perde pelo caminho”, destacou.

Durante a reunião, Rui Abreu ouviu os relatos sobre a realidade vivida em La Guaira e elogiou o trabalho desenvolvido pelos Conselheiros das Comunidades Portuguesas, reconhecendo o papel determinante que têm assumido na mobilização da comunidade e na ligação entre as entidades locais e as instituições portuguesas.

O encontro permitiu ainda fazer um ponto de situação sobre a evolução da resposta humanitária, numa fase em que a emergência imediata começa a dar lugar a uma operação de assistência prolongada, exigindo continuidade e capacidade de resposta para apoiar milhares de pessoas que perderam as suas casas e os seus bens na sequência do desastre.