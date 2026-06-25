Albuquerque envia chefe de gabinete à Venezuela para avaliar situação

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou, esta manhã, no parlamento madeirense, que o seu chefe de gabinete, Rui Abreu, viajará na próxima na segunda-feira para Caracas, para ter uma "percepção da situação in loco" na sequência dos terramotos registados ontem à noite na Venezuela.

Dirigindo-se aos deputados, quando ia iniciar o seu discurso no debate sobre Ciência e Tecnologia, Albuquerque alertou que "temos de estar preparados para uma situação deveras constrangedora" e manifestou a solidariedade do Governo e expressou profundo sentimento para com o povo da Venezuela. "Não há nenhum madeirense que não tenha família na Venezuela", adiantou o governante.

Albuquerque recordou que a Venezuela foi atingida por outra catástrofe em 1999, a tragédia de Vargas, que fez milhares e milhares de vítimas. Recordou que ele foi o primeiro político estrangeiro a chegar àquele país após a tragédia e destacou o papel que a Igreja e o padre Alexandre Mendonça tiveram na altura, no acolhimento de muitos desalojados