Rui Abreu visita ONG que acolhe portugueses

Rui Abreu visitou a ONG venezuelana Regalo de una Sonrisa, presidida pelo português Francisco Soares, instituição que, através do programa Anjos Lusitanos, se transformou num refúgio para pessoas vulneráveis após os recentes sismos na Venezuela.

A organização acolhe actualmente 26 pessoas, entre cidadãos portugueses e luso-venezuelanos, muitos deles sem retaguarda familiar ou em situação de grande fragilidade depois da tragédia.

Ao contrário do Governo da República, a instituição tem contado com o apoio do Governo Regional da Madeira, que acompanha no terreno a resposta social à comunidade madeirense e portuguesa afectada.

Durante a visita, Rui Abreu conheceu o trabalho desenvolvido pela ONG e destacou a importância destas respostas de proximidade, sobretudo num momento em que muitas famílias continuam sem casa, sem rendimentos e dependentes da solidariedade organizada.

A Regalo de una Sonrisa tornou-se, assim, mais do que uma instituição de apoio. É hoje um lugar de abrigo, cuidado e esperança para quem perdeu quase tudo.