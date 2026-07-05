SESARAM suspende visitas no Serviço de Urgência

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) suspendeu temporariamente as visitas aos utentes internados no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, medida que entrou em vigor de imediato e que se manterá até nova avaliação da situação.

A suspensão abrange os dois períodos habitualmente destinados às visitas, entre as 12h30 e as 13h00 e entre as 19h30 e as 20h00.

Em comunicado, o SESARAM explica que a decisão foi tomada por "razões de segurança clínica e operacional, numa altura em que o Serviço de Urgência enfrenta uma elevada taxa de ocupação".

Segundo a instituição, encontram-se actualmente cerca de 50 doentes a aguardar internamento, dos quais 10 já possuem alta clínica, mas permanecem no hospital à espera de encaminhamento para respostas adequadas na comunidade.

Para minimizar o impacto da medida junto dos familiares, o SESARAM refere que foram reforçadas as equipas do Gabinete de Apoio à Família e da Secretaria do Serviço de Urgência, através da afectação de mais profissionais. O objectivo, refere o SESARAM, é assegurar que "as famílias continuem devidamente informadas sobre a situação dos seus familiares".

A instituição sublinha que a prioridade continua a ser "o bem-estar dos utentes e a garantia das melhores condições para a prestação de cuidados de saúde".

O SESARAM adianta ainda que a suspensão das visitas será reavaliada regularmente, apelando à compreensão e colaboração dos utentes, familiares e visitantes.

A pressão sobre a capacidade de resposta hospitalar mantém-se elevada. De acordo com os dados divulgados pela instituição, o Hospital Dr. Nélio Mendonça tem actualmente cerca de 200 pessoas em situação de alta clínica que continuam internadas por aguardarem encaminhamento para estruturas ou respostas de apoio na comunidade, circunstância que condiciona a disponibilidade de camas e a gestão dos serviços hospitalares.