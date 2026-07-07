Gestora da Carris Metropolitana lamenta acidente com autocarro e diz que causas estão a ser apuradas

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), gestora da marca Carris Metropolitana, lamentou o acidente ocorrido hoje no concelho de Sintra com um autocarro operado pela Viação Alvorada, referindo que "as causas serão determinadas pelas entidades responsáveis pela investigação".

"A Transportes Metropolitanos de Lisboa manifesta o seu mais profundo pesar pelo grave acidente ocorrido hoje com um autocarro sob a marca Carris Metropolitana, no terminal do Cacém. A prioridade absoluta neste momento é prestar todo o apoio às vítimas, aos seus familiares e às equipas envolvidas", referiu a gestora do serviço rodoviário intermunicipal, em comunicado.

Indicando que divulgará informações quando houver dados confirmados, a TML indicou que "está em permanente articulação com o operador Viação Alvorada, os serviços de emergência e as autoridades competentes", e que está a colaborar "para o apuramento das circunstâncias do acidente".

O acidente ocorrido hoje de manhã na União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, no distrito de Lisboa, consistiu num despiste e atropelamento, provocando a morte a duas mulheres (que foram colhidas pela viatura) e 20 feridos, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O acidente ocorreu na Rua Elias Garcia, no túnel de acesso à estação de comboios.