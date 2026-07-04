Esta é a chave do Totoloto que pode atribuir jackpot de 13,6 milhões de euros

Foi realizada esta noite de sábado o sorteio n.º 053/2026 do Totoloto, referente ao concurso que colocava em jogo um jackpot de 13.600.000,00 euros, valor acumulado após o sorteio de quarta-feira passada não ter registado qualquer apostador vencedor no 1.º prémio.

A chave premiada é composta pelos seguintes números: 7 - 10 - 16 - 20 - 28 e o número da sorte, o 11.

O concurso anterior, nº 052/2026, sorteado a 1 de Julho, tinha ficado marcado pela ausência de vencedores nas chaves principais, o que fez disparar o prémio para os 13,6 milhões de euros. Nesse sorteio, tinham sido premiados 103 apostadores com o 3.º prémio (449,17 euros cada), 4.268 com o 4.º prémio (6,02 euros cada) e 62.624 com o 5.º prémio (2,46 euros cada).

Os valores dos prémios do sorteio de hoje, incluindo a confirmação de eventuais apostas vencedoras do jackpot, serão divulgados ainda esta noite pelos Jogos Santa Casa, sendo de notar que os prémios de valor superior a 5.000€ estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

Ou seja, dos 13,6 milhões o Estado leva 2,72 milhões de euros.