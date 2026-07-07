Acidente com autocarro da Carris Metropolitana provoca dois mortos e 14 feridos

O despiste e atropelamento que ocorreu hoje na União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra envolveu um autocarro da Carris Metropolitana e provocou dois mortos e 14 feridos, quatro dos quais em estado grave, segundo a Proteção Civil.

Conforme disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o despiste e atropelamento foi dado às 09:42, na Rua Elias Garcia, em Agualva e Mira-Sintra, concelho de Sintra.

Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica, as vítimas mortais são duas mulheres entre os 30 e 40 anos.

Pelas 10:50 estavam no local 35 operacionais dos bombeiros de Agualva-Cacém, Belas e Queluz e da PSP, apoiados por 16 viaturas, entre elas duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) dos hospitais Amadora-Sintra e S. Francisco Xavier.

Foi ainda enviada para o local uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência.