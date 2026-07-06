Acidente na Via Rápida junto à saída de São Gonçalo

Um acidente envolvendo pelo menos duas viaturas ligeiras ocorreu esta tarde na Via Rápida, antes da saída de São Gonçalo, no sentido Funchal–Santa Cruz.

Pelas imagens recolhidas no local, a colisão provocou danos materiais nos veículos envolvidos, encontrando-se as viaturas imobilizadas na faixa de rodagem.

Contactados pelo DIÁRIO, os Bombeiros Sapadores do Funchal indicaram não ter sido mobilizados para a ocorrência. Até ao momento, não há informação sobre a existência de feridos.

O acidente está a provocar alguns constrangimentos à circulação naquela zona.