Acidente na Via Rápida junto à saída de São Gonçalo
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Um acidente envolvendo pelo menos duas viaturas ligeiras ocorreu esta tarde na Via Rápida, antes da saída de São Gonçalo, no sentido Funchal–Santa Cruz.
Pelas imagens recolhidas no local, a colisão provocou danos materiais nos veículos envolvidos, encontrando-se as viaturas imobilizadas na faixa de rodagem.
Contactados pelo DIÁRIO, os Bombeiros Sapadores do Funchal indicaram não ter sido mobilizados para a ocorrência. Até ao momento, não há informação sobre a existência de feridos.
O acidente está a provocar alguns constrangimentos à circulação naquela zona.
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