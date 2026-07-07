PSD denuncia degradação da sinalização rodoviária em Machico após chumbo de proposta pelo PS

O Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Machico denuncia "o estado de degradação da sinalização rodoviária e da rede viária do concelho, depois de a maioria socialista ter chumbado, na sessão de 24 de Junho, um Voto de Recomendação que visava precisamente reforçar a melhoria destas infraestruturas em todas as freguesias do concelho".

Segundo nota à imprensa, "a proposta apresentada pelo PSD pretendia recomendar à Câmara Municipal de Machico a elaboração de um plano de intervenção para substituição da sinalização degradada, pintura das marcas rodoviárias e reforço da manutenção da rede viária, tendo como principal objectivo aumentar a segurança de condutores e peões".

O PS justificou o voto contra afirmando que "já estão a proceder à substituição da sinalização". Contudo, diz, "a realidade observada nas ruas do concelho demonstra precisamente o contrário".

Refere que "são inúmeros os sinais de trânsito completamente degradados pela ferrugem, sinais de STOP sem condições de visibilidade, marcas rodoviárias praticamente desaparecidas e passadeiras quase invisíveis, situações que representam um risco para quem circula diariamente nas estradas de Machico".

Afirma que "as imagens recolhidas em diferentes pontos do concelho confirmam um problema que não pode continuar a ser desvalorizado". "A segurança rodoviária exige planeamento, manutenção permanente e capacidade de antecipação, não podendo depender apenas de intervenções pontuais ou reactivas", acrescenta.

Ao rejeitar esta recomendação, diz, "o PS perdeu uma oportunidade para assumir um compromisso claro com a melhoria da segurança rodoviária e da qualidade do espaço público".

E prossegue: "Ao fim de 13 anos de governação municipal socialista, continuam a repetir-se as mesmas promessas de que "está previsto", "está a ser feito" ou "está em curso". Porém, o estado da sinalização e das estradas demonstra que o trabalho realizado continua aquém das necessidades do concelho".

Poe fim, refere que "o PSD continuará a exercer uma oposição responsável, apresentando propostas concretas e fiscalizando a ação do executivo municipal, porque acredita que Machico merece um concelho mais seguro, mais cuidado e melhor preparado para servir quem cá vive e quem nos visita".