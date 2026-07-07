“Gostaríamos de ter salvado mais vidas”

A missão portuguesa de busca e salvamento na Venezuela entrou na recta final e prepara o regresso a Portugal, marcado para quinta. Depois de dias de trabalho intenso entre os escombros provocados pelo duplo sismo que devastou o estado de La Guaira, o comandante Hugo Santos fez um balanço da operação, assumindo que o desejo da equipa era ter conseguido salvar mais pessoas, mas sublinhando a dimensão sem precedentes da tragédia.

“Gostaríamos de ter conseguido ajudar mais pessoas e resgatar mais vítimas com vida. No entanto, face ao grau de destruição e à dimensão da catástrofe, estávamos perante um cenário completamente fora dos padrões a que normalmente estamos habituados”, afirmou ainda no Centro Luso Venezuelano, em La Guaira.

Ainda assim, considera que a missão cumpriu o seu propósito. “Embora tenhamos conseguido resgatar apenas uma vítima com vida, foi mais uma pessoa que conseguimos devolver à sua família. Para nós, isso é motivo de enorme orgulho”.

A força portuguesa iniciou entretanto a desmontagem da base de operações, antecipando a chegada das aeronaves que irão assegurar o regresso da equipa.

Os aviões aterram esta quarta-feira e, após o período obrigatório de descanso das tripulações, a partida para Portugal está prevista para quinta-feira.

Antes do fim da missão, Hugo Santos fez questão de agradecer o apoio recebido durante a permanência na Venezuela, dirigindo uma palavra especial à comunidade portuguesa.

“Quero agradecer ao povo e ao Governo venezuelano pela forma como nos acolheram. Mas deixo um agradecimento muito especial à comunidade portuguesa residente na Venezuela, que desempenhou um papel absolutamente fundamental no apoio à força portuguesa”, expressou.

O comandante reconheceu que esta foi uma das operações mais exigentes em que participou, devido à instabilidade das estruturas e ao risco permanente a que os operacionais estiveram sujeitos.

“Foi uma operação extremamente complexa. Trabalhámos em cenários onde as condições de segurança tinham de ser permanentemente avaliadas e reajustadas a cada segundo”, reforçou a sua mensagem

Apesar da dureza da missão, há um resultado que destaca como particularmente importante.

“Um dos aspectos que mais orgulho me dá é termos terminado esta operação sem qualquer ferido entre os elementos da força portuguesa. Esse era, para mim, o principal objectivo”, disse o chefe da missão lusa.

Com o regresso marcado para quinta-feira, chega ao fim a participação portuguesa na fase internacional das operações de busca e salvamento na Venezuela, uma missão marcada pelo resgate de um sobrevivente, pela elevada exigência técnica das intervenções e pelo reconhecimento conquistado junto das autoridades venezuelanas e da comunidade portuguesa.