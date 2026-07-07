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Acidente no Túnel da Ribeira Brava causa um ferido ligeiro

Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados

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foto DR

Um acidente rodoviário na Via Rápida (VR1), no túnel da Ribeira Brava, no sentido Machico – Ribeira Brava, provocou um ferido ligeiro.

O alerta foi dado para uma ocorrência a cerca de 500 metros da saída do túnel, junto ao Nó da Ribeira Brava.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com uma ambulância de socorro e dois operacionais.

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