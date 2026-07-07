Acidente no Túnel da Ribeira Brava causa um ferido ligeiro
Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados
Um acidente rodoviário na Via Rápida (VR1), no túnel da Ribeira Brava, no sentido Machico – Ribeira Brava, provocou um ferido ligeiro.
O alerta foi dado para uma ocorrência a cerca de 500 metros da saída do túnel, junto ao Nó da Ribeira Brava.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com uma ambulância de socorro e dois operacionais.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo