Pode um vídeo de IA com Cristiano Ronaldo ser claramente identificado como falso?

Portugal foi eliminado do Campeonato do Mundo de Futebol, na noite de ontem para hoje, naquele que terá sido o último jogo de Cristiano Ronaldo em campeonatos do Mundo, como o próprio admitiu.

Poucas horas depois, começou a circular nas redes sociais e depois em órgãos de comunicação social, um pouco de todo o Mundo, um vídeo em que, ao que é afirmado, ilustra uma homenagem dos madeirenses ao futebolista. Pode-se ver uma bandeira de Portugal, com um ‘obrigado, 7’ e uma figura de Ronaldo na sua ‘última dança’.

Uma análise atenta, rapidamente aponta para a falsidade do vídeo. Além disso, os funchalenses bem sabem que é falso, pois ontem não houve qualquer espectáculo de drones nos céus da capital madeirense.

A questão que se coloca é saber se um vídeo claramente falso é, efectivamente, identificado como tal quando começa a circular nas redes sociais e chega aos órgãos de comunicação social.

Para verificar a veracidade da informação recorremos à análise do próprio vídeo, das suas diferentes publicações em plataformas digitais, das legendas que o acompanham, da imprensa internacional que o reproduziu e da inexistência de qualquer registo do alegado espectáculo na Madeira. Paralelamente, procurámos reconstituir o percurso do vídeo desde as primeiras publicações detectadas até à sua divulgação por órgãos de comunicação social, identificando a forma como foi sendo apresentado ao público.

O primeiro aspecto que importa esclarecer é que não existe qualquer evidência de que tenha ocorrido, na noite de segunda-feira, um espectáculo de drones sobre a cidade do Funchal em homenagem a Cristiano Ronaldo. Um acontecimento com a dimensão apresentada no vídeo seria inevitavelmente observado por milhares de pessoas, amplamente registado por particulares e objecto de cobertura por parte dos órgãos de comunicação social regionais e nacionais. Nada disso aconteceu.

A inexistência do acontecimento permite concluir que o vídeo não documenta um facto real. Contudo, a nossa análise procurou ir mais longe: perceber de onde surgiu o conteúdo e como ganhou dimensão internacional.

As primeiras publicações detectadas nas redes sociais surgem poucas horas após a eliminação de Portugal do Campeonato do Mundo. Em várias delas, o vídeo é apresentado como uma criação inspirada na despedida de Cristiano Ronaldo dos Mundiais. Numa das publicações mais difundidas, o autor convida mesmo os utilizadores a comentarem ‘CR7’ para receberem os prompts utilizados na criação do vídeo, acrescentando a expressão "Hecho con PixVerse" e a hashtag "#pixversecpp". O PixVerse é uma plataforma de geração de vídeo por inteligência artificial, sendo os prompts as instruções fornecidas pelo utilizador para produzir o resultado final.

Embora a referência ao PixVerse não constitua, por si só, uma prova absoluta sobre a tecnologia utilizada, ela assume particular relevância quando conjugada com o contexto da publicação. Quem divulga imagens de um acontecimento real não oferece os comandos utilizados para as criar. Pelo contrário, a disponibilização dos prompts constitui uma prática habitual entre criadores de conteúdos produzidos por inteligência artificial.

A análise permitiu ainda verificar que o vídeo começou rapidamente a ser republicado por numerosas contas em diferentes plataformas, muitas delas omitindo qualquer referência ao PixVerse ou à utilização de inteligência artificial. Em diversos casos, o texto inicial foi sendo alterado até surgir uma nova narrativa: a de que o espectáculo teria ocorrido na Madeira, como homenagem dos madeirenses ao capitão da selecção nacional.

Foi já nesta fase que alguns órgãos de comunicação social internacionais passaram a reproduzir o vídeo como se documentasse um acontecimento real. Entre os casos detectados encontram-se o jornal espanhol Marca, o AS, o Times of India, o Chosun English, a plataforma Tribuna, além de diversas páginas internacionais de futebol e de perfis de grande alcance nas redes sociais. À hora em que concluíamos esta verificação (sensivelmente 11h45), o vídeo acumulava já mais de um milhão de visualizações numa única publicação na rede social X, para além de milhares de partilhas, reacções e comentários distribuídos por Facebook, Instagram, Threads e YouTube Shorts.

Importa, contudo, sublinhar que este levantamento corresponde apenas a uma fotografia do momento. A verificação foi concluída quando ainda decorria a manhã de hoje (terça-feira) e a difusão internacional do vídeo encontrava-se em pleno crescimento. É, por isso, expectável que novas publicações e republicações continuem a surgir nas próximas horas, aumentando o alcance da narrativa falsa.

A rápida circulação do vídeo constitui um exemplo elucidativo da facilidade com que conteúdos sintéticos podem adquirir aparência de autenticidade quando são sucessivamente reproduzidos por utilizadores, páginas temáticas e, finalmente, por órgãos de comunicação social que não procedem à sua verificação.

Pelo exposto, conclui-se que o vídeo não retrata qualquer acontecimento ocorrido na Madeira. A análise da sua origem, da forma como foi apresentado nas primeiras publicações e do percurso que realizou até chegar à imprensa internacional demonstra tratar-se de um conteúdo artificial que foi progressivamente descontextualizado e apresentado como um facto real. A afirmação segundo a qual a Madeira homenageou Cristiano Ronaldo com um espectáculo de drones é, por isso, falsa.