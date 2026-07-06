Funchal Jazz arranca com jovens talentos no Jardim Municipal

A 26.ª edição do Funchal Jazz arrancou esta segunda-feira no Jardim Municipal, com as apresentações dos finalistas do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, dando início a uma semana dedicada ao jazz na cidade do Funchal. O festival decorre entre os dias 6 e 11 de Julho, repartindo a programação entre o Jardim Municipal e o Parque de Santa Catarina.

Funchal Jazz regressa de 6 e 11 de Julho com grandes nomes O Funchal prepara-se para receber a 26.ª edição do Funchal Jazz, um dos mais prestigiados festivais do género em Portugal, que decorrerá entre os dias 6 e 11 de Julho, com programação distribuída entre o Jardim Municipal e o Parque de Santa Catarina.

No primeiro dia do certame, os jovens músicos subiram ao palco do Auditório do Jardim Municipal para apresentar os seus projectos finais de curso, numa iniciativa que alia a componente formativa à programação cultural do festival.

As actuações prosseguem também na terça-feira, mantendo o foco nos novos talentos do jazz madeirense.

Organizado pela Câmara Municipal do Funchal, o Funchal Jazz volta a combinar concertos gratuitos, actividades de formação e actuações de rua, antes dos espectáculos principais, que terão lugar entre 9 e 11 de Julho no Parque de Santa Catarina.