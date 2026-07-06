JPP defende combate aos monopólios para fortalecer economia

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, defendeu esta segunda-feira que uma economia forte depende de “concorrência, menos carga fiscal, igualdade de oportunidades para todos, e nunca com privilégios para alguns”.

A posição foi assumida durante uma visita de uma delegação do partido à Expomadeira, que integrou deputados, autarcas e dirigentes do JPP. Segundo Élvio Sousa, a iniciativa teve como objectivo manifestar apoio às empresas, em particular às pequenas e médias empresas, que considera fundamentais para a criação de emprego, investimento e riqueza na Região.

“Defendemos um mercado livre, competitivo e justo”, afirmou o dirigente, acrescentando que o partido não aceita “monopólios que limitam a concorrência, estrangulam a economia, prejudiquem consumidores e dificultem o crescimento das empresas”.

Na ocasião, o líder da oposição sustentou que o Governo Regional deve assumir-se como garante da livre concorrência e criar condições para uma economia mais dinâmica. Entre as medidas defendidas pelo JPP destacou a redução do IVA, argumentando que tal permitiria aliviar o custo de vida e reduzir a carga fiscal sobre empresas e famílias.

Élvio Sousa considerou ainda que uma excessiva pressão fiscal sobre as pequenas e médias empresas poderá comprometer a sustentabilidade daquele que classificou como o “núcleo base e fundamental da economia regional”.

O dirigente voltou também a comparar a carga fiscal da Madeira com a das restantes regiões ultraperiféricas da União Europeia, defendendo que a Região apresenta “o IVA mais alto”, situação que, na sua opinião, contribui para o aumento do custo de vida e dos preços dos produtos.

Durante a visita, o secretário-geral do JPP deixou igualmente palavras de reconhecimento à organização da Expomadeira e aos expositores presentes no certame promovido pela ACIF, considerando a feira como “a melhor montra do sector empresarial regional”.

A 41.ª edição da Expomadeira decorre no Estádio do Marítimo entre 3 e 12 de Julho, reunindo 82 expositores dos sectores do comércio e serviços da Região.