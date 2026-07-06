Projecto ‘Férias Grandes 2026’ arranca no Funchal com novo formato e mais 30% de participantes

A SocioHabitaFunchal promove, entre hoje e amanhã, na Pousada da Juventude do Funchal, uma acção de formação para os 43 colaboradores e monitores que vão assegurar o projecto ‘Férias Grandes 2026’. A iniciativa visa preparar a equipa multidisciplinar antes do arranque do Campo de Férias, que decorrerá de 8 de Julho a 28 de Agosto na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Santo António.

A vereadora Helena Leal e a administradora Graça Correia marcaram presença na abertura da formação. Na ocasião, a autarca sublinhou a importância de investir na preparação das equipas, considerando essencial: “... garantir que todos os participantes estejam devidamente preparados para responder aos desafios da intervenção socioeducativa com qualidade, segurança e responsabilidade”.

Este ano, o programa apresenta um novo modelo que divide as 120 crianças e jovens (dos 6 aos 16 anos) em cinco grupos etários, traduzindo-se num aumento de 30% no número de participantes face ao ano passado. O projecto é direccionado a residentes da habitação social, utentes de Centros Comunitários e outros jovens do concelho, oferecendo actividades lúdicas e pedagógicas focadas em áreas como o desporto, a leitura, a saúde e as artes.