Funchal Jazz regressa de 6 e 11 de Julho com grandes nomes

O Funchal prepara-se para receber a 26.ª edição do Funchal Jazz, um dos mais prestigiados festivais do género em Portugal, que decorrerá entre os dias 6 e 11 de Julho, com programação distribuída entre o Jardim Municipal e o Parque de Santa Catarina.

Organizado pela Câmara Municipal do Funchal, o festival volta a reunir alguns dos mais relevantes nomes do jazz contemporâneo internacional, sem esquecer a valorização dos talentos emergentes e a forte ligação à comunidade local.

Durante a apresentação oficial do evento, que decorreu, hoje, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou a importância do festival para a dinâmica cultural da cidade e da Região, sublinhando que esta é uma oportunidade única para residentes e visitantes assistirem a espectáculos de excelência sem necessidade de se deslocarem para fora da Madeira.

O Funchal Jazz é hoje uma referência regional, nacional e internacional, sendo reconhecido como um dos mais importantes festivais de jazz realizados em Portugal". Jorge Carvalho

Além disso, sublinhou o compromisso do município com a continuidade e a qualidade do evento, revelando que o Funchal Jazz integra um investimento superior a meio milhão de euros, repartido pelas edições de 2026 e 2027, no âmbito de um concurso internacional. Para o autarca, este investimento reflecte a relevância estratégica do festival para a cidade, contribuindo para a afirmação do Funchal como uma referência cultural à escala regional, nacional e internacional.

Os concertos do palco principal decorrem de 9 a 11 de Julho, no Parque de Santa Catarina.

De acordo com o director artístico do festival, Paulo Barbosa, a abertura estará a cargo do jovem vibrafonista português Duarte Ventura, considerado uma das mais promissoras figuras do jazz nacional, seguindo-se a actuação do aclamado vibrafonista norte-americano Joel Ross.

Na segunda noite sobem ao palco o saxofonista Immanuel Wilkins e o projecto liderado por Antonio Faraò, acompanhado por músicos de referência internacional.

O encerramento do festival contará com a cantora norte-americana Ledisi, reconhecida pelo seu percurso entre o jazz, gospel, soul e rhythm and blues, seguindo-se um dos momentos mais aguardados da edição, nomeadamente a actuação de Jason Moran, que dirigirá uma formação orquestral dedicada à obra de Duke Ellington.

Segundo Paulo Barbosa, entre os dias 6 e 8 de Julho, o Jardim Municipal acolhe ainda uma programação dedicada à formação e à descoberta de novos talentos.

Os dias 6 e 7 serão preenchidos pelas apresentações dos finalistas do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, numa iniciativa que permite aos jovens músicos apresentar publicamente os seus projectos finais de curso.

No dia 8 de Julho, o público poderá assistir aos concertos de Alexandre Frazão e André Santos, seguindo-se a actuação da cantora madeirense Madalena Caldeira, actualmente a prosseguir estudos na Suíça.

O Funchal Jazz 2026 volta também a levar música às ruas da cidade através dos Funchal Jazz Street Bands, proporcionando momentos de animação em vários espaços urbanos ao longo da semana do festival.

A programação inclui ainda jam sessions no Basalto Restaurante e um conjunto de acções de formação dirigidas aos alunos do Conservatório e ao público interessado.

Entre os destaques estão uma masterclass conduzida por Joel Ross, uma sessão formativa orientada por Ledisi - docente do Berklee College of Music - e uma palestra da agente norte-americana Catherine McVicar sobre desenvolvimento de carreiras na indústria musical.

Os bilhetes para os concertos do Parque de Santa Catarina já se encontram à venda através da plataforma MEO Blueticket e nos pontos de venda habituais, estando igualmente disponíveis nos dias do evento junto ao recinto.