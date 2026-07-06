Minicurso de vida saudável para 42 crianças e jovens madeirenses arranca hoje

A Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira recebe, a partir de hoje, às 09h00,a segunda edição da Summer Medical School, uma iniciativa da NOVA Medical School/Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa, dedicada à promoção da literacia em saúde junto de crianças e jovens. Este ano, o programa conta com 42 participantes, mais do dobro dos 20 inscritos na primeira edição, realizada em 2025.

Destinado a crianças e jovens dos 6 aos 14 anos, o projecto já reuniu, a nível nacional, mais de 370 participantes desde o seu arranque. Na Madeira, resulta de uma parceria entre a NOVA Medical School, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direcção Regional da Saúde, contando ainda com uma equipa multidisciplinar da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, do SESARAM e de profissionais regionais das áreas da nutrição, psicologia, cardiologia e protecção civil.

Ao longo de uma semana, os participantes vão passar por workshops de cozinha saudável, sessões sobre saúde mental, formação em primeiros socorros e suporte básico de vida, experiências científicas e consultas de nutrição, entre outras actividades. A aposta numa abordagem prática e multidisciplinar, fora do contexto tradicional de sala de aula, é apontada como a principal marca distintiva do projecto.

A coordenadora do Serviço à Comunidade da NOVA Medical School, Mariana Nóbrega, sublinha o alcance social da iniciativa: "Este projecto faz-se de pessoas e para pessoas. Acreditamos que capacitar os mais novos é investir numa geração mais informada, mais consciente e preparada para cuidar da sua saúde, hoje e no futuro. E sabemos que esse impacto não fica apenas nos participantes: estende-se às famílias e às comunidades".

À semelhança do ano anterior, a edição madeirense volta a disponibilizar bolsas que permitem a participação de crianças e jovens em contexto de maior vulnerabilidade económica ou social, no âmbito do compromisso do projecto com a igualdade de oportunidades. Entre os apoios a este objectivo conta-se uma bolsa criada especificamente pelo Município do Funchal, autarquia que se junta ao SESARAM no reforço da dimensão comunitária da iniciativa este ano.

O crescimento da procura na Madeira atraiu também novos apoios em 2026. O Grupo Sousa, parceiro desde a primeira edição, mantém o seu envolvimento através de uma declaração do assessor do presidente do Grupo, Pedro Amaral Frazão, que descreve a Summer Medical School como reflexo de um “compromisso com a responsabilidade social e com o desenvolvimento das comunidades” onde está presente, acrescentando que a parceria permite "apoiar de forma concreta o acesso de crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade a uma experiência educativa inovadora e transformadora".

A estes juntam-se, pela primeira vez, o Grupo Blandy e a Tecnovia Madeira. Em declarações citadas na apresentação da iniciativa, o Grupo Blandy considera que "investir na educação para a saúde é investir no futuro da nossa comunidade", enquanto a Tecnovia Madeira refere associar-se ao projecto por reconhecer a importância de iniciativas que promovem hábitos de vida saudáveis, nomeadamente uma alimentação equilibrada".

OUTRAS INICIATIVAS QUE DECORREM HOJE:

18h00 - Visita do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, e do grupo parlamentar do JPP ao recinto da Expomadeira 2026. Pelas 19h30 estarão no local a presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, e do secretário geral do PS, José Luís Carneiro. Entre as 19h00 e as 20h30 há animação itinerante pelo Bolo do Caco Teatro e entre as 20h30 e as 22h30 animação musical pelo grupo Ocean Sounds.

12h30 – Apresentação do balanço da Assembleia Geral Ordinária da ACIF-CCIM na sede da associação Rua dos Aranhas, para apreciar e deliberar sobre o relatório da direcção e as contas do exercício de 2025, bem como sobre a proposta de aplicação dos resultados.

10h30- Abertura oficial da 9.ª edição do Curso de Língua Portuguesa, Literatura e Cultura Madeirenses, na Reitoria da Universidade da Madeira, com presenças do director regional Sancho Gomes e do reitor Sílvio Fernandes.

11h30- Secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, visita a Estação de Biologia Marinha do Funchal, no âmbito do roteiro subordinado à temática da Economia do Mar.

16h00 - Assinatura de protocolo entre o Serviço Regional de Protecção Civil e o RG3, com presença da secretária regional da Saúde e Protecção Civil, MicaelaFreitas.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 6 DE JULHO:

1535 - Morre, aos 57 anos, o humanista inglês Sir Thomas More, autor de "Utopia", condenado à morte pelos tribunais de Henrique VIII de Inglaterra.

1809 - O Papa Pio VII é preso pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte, e levado para França. Apenas em 1814 regressará a Roma.

1854 - Realiza-se a primeira reunião do Partido Republicano dos Estados Unidos.

1885 - O cientista francês Louis Pasteur vacinou inocula a primeira vacina bem-sucedida contra a raiva, num rapaz de nove anos mordido por um cão.

1898 - Nasce o compositor alemão Hanns Eisler.

1907 - Nasce a pintora mexicana Frida Kahlo.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. Forças árabes comandadas por TE Lawrence tomam o porto de Aqaba aos turcos.

1919 - Primeira travessia do Oceano Atlântico por um dirigível de fabrico britânico. Cumpriria ainda a viagem de regresso ao Reino Unido.

1922 - No Brasil, ocorre a Revolta dos Tenentes, comandada por Sequeira Campos, contra as situações de privilégio de políticos e dos donos das plantações de café.

1923 - É constituída a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e consagrado Lenine como líder, com a aprovação da Constituição Federal e do órgão supremo, o Congresso dos Sovietes.

1929 - Estreia, em Paris, o primeiro filme de Luis Buñuel e Salvador Dalí "Um Cão Andaluz".

1935 - Nasce o tibetano Bstan-'dzin-rgya-mtsho, ou Tenzin Gyatso, 14.º Dalai Lama.

1945 - A Nicarágua é o primeiro país do mundo a aceitar, oficialmente, a Carta das Nações Unidas.

1962 - Morre, aos 64 anos, o escritor norte-americano William Faulkner, autor de "O Som e a Fúria" e "Luz em Agosto", Prémio Nobel da Literatura em 1949.

1964 - A Niassalândia, protetorado britânico desde 1891, proclama a independência com nome do Malawi.

1966 - O Malawi torna-se uma República.

1970 - Guerra Colonial. Operação Nó Górdio. Assalto das tropas portuguesas à Base Gungunhana, da Frelimo, no planalto central de Moçambique, concebida por Kaúlza de Arriaga. Morrem dezenas de pessoas e centenas ficam feridas. A guerra aumenta de intensidade no Norte e alastra em direção a Sul.

1971 - Morre, com 69 anos, o compositor e músico de jazz norte-americano Louis Armstrong, "Scatchmo".

1972 - Oposição do Parlamento chileno à proposta de revisão constitucional apresentada pelo Presidente Salvador Allende.

1975 - O Presidente Ahmed Abdallah declara a independência das Ilhas Comores.

1976 -- São divulgados os resultados finais das eleições presidenciais em Portugal, garantindo a eleição de António Ramalho Eanes, com 61,59 por cento dos votos.

1983 - O Parlamento português aprova, por maioria, a autorização legislativa que permite abrir os setores da banca, dos seguros, dos adubos e dos cimentos à iniciativa privada.

- A administração e os representantes dos trabalhadores da Lisnave assinam o protocolo que prevê o estabelecimento da "paz laboral" na empresa durante três meses.

1988 - Acácio da Silva vence a quarta etapa da Volta a França em bicicleta (Le Mans - Évreux).

1989 - O líder da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) Mikhail Gorbatchev declara, perante o Conselho Europeu, que Moscovo não interferirá nas decisões políticas tomadas pelos diferentes países de Leste.

1992 -- A Comissão Europeia concede a Angola um auxílio de 360 mil contos para o apoio logístico do processo eleitoral, nomeadamente, a realização do recenseamento em todas as províncias angolanas.

1997 -- São exumados os possíveis restos mortais de Ernesto "Che" Guevara, descobertos numa vala comum, em Vallegrande, sudeste da Bolivia.

- O veículo robótico Sojourner, transportado até Marte pela sonda norte-americana Mars Pathfinder, inicia a recolha de imagens do planeta.

1999 - Morre, com 97 anos, o compositor espanhol Joaquín Rodrigo, autor do "Concerto de Aranjuez", para guitarra e orquestra.

2002 - É assassinado um dos três vice-presidentes e ministro das Obras Públicas do Afeganistão, Haji Abdul Qadir, um dos principais líderes da Aliança do Norte, e membro da etnia Pastun.

- Morre, com 72 anos, o cineasta norte-americano John Frankenheimer, realizador de "O Homem de Alcatraz" e "The French Connection".

2003 - A Organização das Nações Unidas (ONU) aprova o primeiro Código Penal para Kosovo, que tecnicamente integra a Sérvia/Montenegro, e é administrado pela ONU desde junho de 1999.

- O Partido Revolucionário Institucional liderado por Roberto Madrazo, que perdera a Presidência mexicana depois de 71 anos no poder, obtém a maioria nas eleições parlamentares.

- O tenista suíço Roger Federer vence 1.º torneio Grand Slam inglês de Wimbledon, em Londres.

2004 - Morre, com 71 anos, o Presidente austríaco Thomas Klestil, dois dias antes da conclusão do seu mandato presidencial.

2005 - Morre, aos 91 anos, o escritor francês Claude Simon, Prémio Nobel da Literatura em 1985, nome chave do "nouveau roman" (novo romance).

- Morre, com 78 anos, Evan Hunter ou Ed McBain, pseudónimos de Salvatore Albert Lombino, escritor norte-americano, autor de "Sementes de Violência".

2006 - É aprovada a Lei de Bases do Desporto.

- O Conselho de Ministros aprova uma proposta de lei que altera o Código de Procedimento e de Processo Tributário para o acesso a elementos protegidos pelo sigilo bancário para instrução de reclamação graciosa.

2007 - Acordo Ibero-americano de Segurança Social. Portugal e mais 16 países ibero-americanos assinam, em Iquique, no Chile, um acordo multilateral que garante a atribuição de pensões sociais a cerca de cinco milhões de trabalhadores emigrantes.

- Os primeiros Prémios Gulbenkian são atribuídos a Ângelo de Sousa (Arte), Associação das Aldeias de Crianças SOS Portugal (Beneficência), a Maria do Carmo Fonseca e Luís Barreira (Ciência) e ao Ar.Co-Centro de Arte e Comunicação Visual.

2008 - O tenista espanhol Rafael Nadal conquista o primeiro título em Wimbledon, ao vencer o suíço Roger Federer na final mais longa da história do torneio inglês de relva, terceira prova do Grand Slam, em Londres.

2009 - O Presidente norte-americano Barack Obama e o seu homólogo russo Dmitry Medvedev assinam, em Moscovo, um acordo preliminar para a redução dos respetivos stocks de armamento nuclear, marcando assim uma renovação das relações entre os dois países.

2010 - Morre, aos 89 anos, a escritora Matilde Rosa Araújo, autora do "Cantar da Tila", renovadora da literatura infantil, defensora dos direitos da criança e cofundadora em 1979 do Comité Português para a UNICEF. Licenciada em Filologia Românica, foi professora no ensino secundário.

- Morre, aos 74 anos, Jorge Humberto Fagundes, advogado de presos políticos durante a ditadura. Militou no MDP (Movimento Democrático Popular) e aderiu, em 1974, ao partido da esquerda radical PRP/BR (Partido Revolucionário do Proletariado), ao lado de Isabel do Carmo. Foi ainda presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

- Morre, aos 60 anos, Simion Stanciu Syrinx, músico romeno especialista na flauta de pã, instrumento para que compôs e adaptou numerosas obras, e cuja música foi incluída pelo realizador francês Jean-Jacques Annaud em "A Guerra do Fogo" (1981).

2011 - Morre, aos 59 anos, Maria José Nogueira Pinto, advogada, deputada independente eleita pelas listas do PSD, antiga líder do CDS-PP e ex-provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

2013 - Direções do PSD e CDS-PP reúnem-se num hotel de Lisboa. No final, Pedro Passos Coelho faz uma declaração em que anuncia um acordo entre os dois partidos para a manutenção da coligação. Paulo Portas continua no Governo, como vice-primeiro-ministro, com responsabilidades na coordenação económica, reforma do Estado e contacto com a "troika". Maria Luís Albuquerque mantém-se ministra das Finanças.

- O Prémio Nobel da Paz em 2005 Mohamed El Baradei é o novo primeiro-ministro do Egito, nomeado pelo Presidente interino, Adli Mansur.

- Algumas centenas de pessoas concentram-se junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, para pedir a demissão do Governo, num protesto promovido pela central sindical CGTP-IN.

2015 - O ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, demite-se, depois do 'não' ter vencido no referendo nacional.

O Tribunal da Supervisão condena o Banco Privado Português a uma coima de dois milhões de euros, que suspende na totalidade por três anos visando a "proteção dos credores", nomeadamente dos clientes, e João Rendeiro ao pagamento de 1,5 milhões de euros.

2016 - O atleta olímpico e paraolímpico sul-africano Oscar Pistorius é condenado a seis anos de prisão pelo homicídio da modelo Reeva Steenkamp.

- A seleção portuguesa de futebol vence o estreante País de Gales por 2 - 0, com golos de Cristiano Ronaldo e Nani, nas meias-finais do Euro 2016 e passa à final da competição, em Lyon, França.

- Cristiano Ronaldo iguala o francês Michel Platini com melhor marcador da história dos Europeus de futebol, ao apontar o seu nono tento, face ao País de Gales, nas meias-finais do Euro2016, em Lyon, França.

2017 - As bancadas da esquerda viabilizam, pela abstenção, um projeto de lei do CDS-PP pelos direitos das pessoas doentes em fim de vida.

- Morre, aos 89 anos, Pierre Henry, compositor francês e um dos pioneiros da eletroacústica e da música concreta, inventor de sons que integrava nas suas obras.

2018 - O ex-líder da seita japonesa Aum Shinrikyo (Verdade Suprema), Shoko Asahara, condenado à morte pelo ataque com gás sarin no metro de Tóquio em 1995, é executado.

- O Tribunal Provincial de Luanda absolve os jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás, acusados de crimes de injúria e ultraje ao órgão de soberania, num processo movido pelo ex-procurador-geral da República de Angola.

2019 - O ex-presidente do Sporting Bruno do Carvalho vê confirmada a expulsão de sócio, em Assembleia Geral, com 69,37% dos votos favoráveis à exclusão.

- Morre, aos 88 anos, João Gilberto, cantor e compositor brasileiro, considerado um dos pais da Bossa Nova.

2020 - O juiz Carlos Alexandre decreta a suspensão de funções do presidente da EDP, António Mexia, e do presidente executivo da EDP Renováveis, João Manso Neto.

- Morre, aos 91 anos, Ennio Morricone, compositor e maestro italiano, autor de bandas sonoras como "Era uma vez na América", "Era uma vez o Oeste", "Por um Punhado de Dólares", "A Missão", "Cinema Paraíso" e "O Bom, o Mau e o Vilão". Compôs originais para Dulce Pontes, com quem contou no álbum "Focus" (2003). Em 2007, recebe um Óscar Honorário "pelas suas magníficas e multifacetadas contribuições musicais para o cinema".

2021 - O Ministério Público considera não ter ficado provado em Tribunal que o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes praticou os crimes de que vinha acusado no processo do furto e recuperação de armas de Tancos, pedindo a sua absolvição.

2022 - O Parlamento Europeu valida a classificação de nuclear e do gás como fontes de energia economicamente sustentáveis do ponto de vista ambiental, ao rejeitar uma moção de objeção à polémica proposta da Comissão Europeia.

- Morre, com 82 anos, James Caan, ator norte-americano, conhecido pelo papel de Sonny Corleone na saga de "O Padrinho".

2024 - O candidato reformista Massoud Pezeshkian, 69 anos, vence a segunda volta das eleições presidenciais no Irão, à frente do ultraconservador Said Jalili.

- Morre, aos 63 anos, Jon Landau, produtor cinematográfico norte-americano, vencedor de um Óscar com o filme 'Titanic', de James Cameron.

PENSAMENTO DO DIA: