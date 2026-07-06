Judo do CNF marca presença no Estágio Nacional de Detecção de Talentos

O Clube Naval do Funchal (CNF) está representado no Estágio Nacional de Juvenis e Cadetes – "Programa de Deteção de Talentos", promovido pela Federação Portuguesa de Judo. O evento decorre desde os dias 4 até hoje, 6 de Julho de 2026, no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor.

Esta iniciativa centra-se no desenvolvimento do judo jovem a nível nacional, na melhoria dos processos de formação, na avaliação técnica, tática e psicológica dos judocas, bem como na identificação de talentos com vista à sua integração nas Seleções Nacionais.

A comitiva do CNF é composta por judocas convocados, aos quais se juntam atletas que se deslocam por conta do clube, nomeadamente Sofia Antunes (Convocada), Lara Medeiros (Convocada), Vasco Carolino (Convocado), Henrique Serpa (Convocado), Rafael Silva e Francisco Figueira.