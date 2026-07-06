Fan Zone do DIÁRIO vive empate tenso do Portugal-Espanha

Os adeptos na Fan Zone do DIÁRIO acompanharam com entusiasmo a primeira parte do Portugal-Espanha, que chegou ao intervalo empatado a zero, mantendo em aberto a luta por um lugar nos quartos-de-final do Mundial 2026.

Apesar da ausência de golos, o encontro tem proporcionado momentos de emoção aos adeptos reunidos no espaço, sobretudo nas ocasiões criadas por ambas as selecções.

Entre aplausos, cânticos e alguma ansiedade própria de um jogo a eliminar, os adeptos portugueses mantêm a confiança de que a equipa das quinas consiga encontrar o caminho para o golo na segunda parte e garantir o apuramento para os quartos-de-final.

O ambiente continua animado e expectante, numa noite de forte apoio à selecção nacional.