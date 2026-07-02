Câmara Municipal do Funchal avança com campanha de sensibilização ambiental no Summer Opening

A Câmara Municipal do Funchal aposta numa estratégia contínua e inovadora para combater o descarte incorrecto de beatas e promover a reciclagem nos grandes festivais de Verão, informa a autarquia através de comunicado.

O Parque de Santa Catarina acolhe, a partir de hoje, 2 de Julho, mais uma edição do Summer Opening. Este ano, além do cartaz musical o evento está igualmente associado à componente ambiental, planeada e coordenada pelo Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal.

Nesse sentido e em sinergia coma Divisão de Juventude da autarquia, o Departamento de Ambiente da CMF desenhou uma campanha activa de educação ambiental que pretende marcar a diferença pela sua continuidade e formatos inovadores de abordagem ao público. A iniciativa conta com a presença das vereadoras Paula Jardim Duarte e Helena Leal, reforçando o compromisso transversal do executivo municipal com a sustentabilidade e a cidadania ativa. CMF

Para quebrar os moldes tradicionais da sensibilização ambiental, foi estruturada uma operação baseada na inovação visual e na proximidade, recorrendo aos voluntários ao abrigo do Programa de Voluntariado Jovem da CMF. Munidos de uma abordagem "de jovem para jovem", os voluntários terão como missão principal alertar o público para três eixos essenciais: combater o descarte de lixo no chão (littering), incentivar a correcta separação nos ecopontos e reduzir o impacto das beatas de cigarro.

Durante o evento, a equipa vai distribuir cinzeiros portáteis e reutilizáveis aos fumadores, explicando o seu uso correto e alertando que as beatas nunca devem ser depositadas nos ecopontos de reciclagem, já que contaminam os materiais e inviabilizam a sua valorização.

A actuação no Summer Opening (2, 3 e 4 de Julho) marca o arranque oficial deste plano de contingência ambiental, mas reflete, acima de tudo, a visão do Departamento de Ambiente em manter uma presença activa e contínua ao longo de toda a época estival. A estratégia estende-se e repete-se noutros eventos de grande porte da cidade.