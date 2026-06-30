Câmara do Funchal promove 'Parque Activo by DNA 2026' no Jardim Almirante Reis

O Jardim Almirante Reis será palco, entre os dias 7 e 11 de Julho, da iniciativa 'Parque Activo by DNA 2026', promovida pela Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Desporto.

Durante cinco dias, este espaço da cidade transformar-se-á num local de encontro dedicado à actividade física, à diversão e à promoção de estilos de vida saudáveis, proporcionando experiências enriquecedoras para crianças, jovens e famílias.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa pretende incentivar a participação activa da população através de um conjunto diversificado de actividades recreativas, desportivas e pedagógicas, promovendo o movimento, a socialização e o contacto com diferentes modalidades e desafios.

Os participantes poderão experimentar várias actividades e modalidades, entre as quais: insufláveis; cama elástica; jogos e desafios; jogos tradicionais; badminton; ténis de mesa; esgrima; treino funcional; muitas outras atividades e experiências.

O programa contempla ainda espaços de animação com pinturas faciais, atividades criativas, jogos e outras surpresas preparadas para proporcionar momentos de diversão e aprendizagem.

Dirigido especialmente às crianças e jovens que frequentam ATL's, campos de férias e programas de ocupação de tempos livres, o 'Parque Activo by DNA 2026' encontra-se igualmente aberto à participação de toda a comunidade.

Com entrada livre e participação gratuita, esta iniciativa convida a população a usufruir de momentos de lazer, convívio e descoberta, num ambiente inclusivo e adequado a todas as idades.