Mudas acolhe o projecto 'breezingSILENCE'

O projecto artístico ‘breezingSILENCE’, dos artistas Yola Pinto e Marco Santos, estreia domingo, 5 de Julho, às 22 horas, nos exteriores do Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta. A apresentação assinala o culminar da residência artística que decorre actualmente na Madeira e convida o público a participar numa experiência multidisciplinar que cruza performance, imagem, som e paisagem. A iniciativa tem acesso livre.

Desenvolvido em contexto de residência artística, o projecto propõe uma reflexão sobre o silêncio enquanto espaço de escuta, contemplação e relação com o território. Partindo da singularidade da paisagem madeirense e da sua dimensão insular, os artistas exploram a interacção entre corpo, memória e natureza, criando uma obra concebida especificamente para o espaço exterior do Mudas.

Ao longo das últimas semanas, Yola Pinto e Marco Santos têm desenvolvido um processo de investigação e criação artística em contacto directo com a realidade local, recolhendo referências, experiências e elementos visuais que agora convergem numa apresentação de carácter imersivo. A proposta procura transformar o espaço museológico numa extensão da paisagem e a paisagem num elemento integrante da obra, desafiando as fronteiras tradicionais entre palco, público e território.

A escolha do Mudas como local de apresentação insere-se numa estratégia de valorização dos equipamentos culturais da Região enquanto espaços de experimentação e de acolhimento de diferentes linguagens artísticas. Mais do que locais dedicados à preservação e exposição de obras, os museus são hoje entendidos como plataformas de criação, encontro e diálogo entre artistas e comunidades.

O projecto conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura (SRTAC), através da Direcção Regional da Cultura (DRC). Para o secretário regional, Eduardo Jesus, as residências artísticas desempenham um papel fundamental no fortalecimento do ecossistema cultural da Região.

“As residências artísticas constituem uma ferramenta essencial para apoiar a criação contemporânea, permitindo que os artistas desenvolvam os seus projectos em estreita relação com o território e com as comunidades. São oportunidades de investigação, experimentação e produção que enriquecem a oferta cultural da Região e contribuem para a afirmação da Madeira como um espaço de criação artística”, refere Eduardo Jesus.

O governante destaca ainda a importância de promover uma utilização mais ampla e dinâmica dos espaços museológicos. “É fundamental que os nossos museus estejam abertos a diferentes expressões artísticas e a novas formas de criação. Ao acolher projectos de natureza multidisciplinar, como o ‘breezingSILENCE’, o Mudas reforça a sua vocação como espaço vivo de cultura, capaz de gerar novas experiências para os públicos e de criar pontes entre a arte contemporânea, o património e a comunidade”.

A apresentação de domingo representa o momento final de um processo criativo desenvolvido em residência, mas também uma oportunidade para o público contactar com uma proposta artística contemporânea que privilegia a experiência sensorial, a relação com a paisagem e a reflexão sobre o silêncio enquanto elemento poético e transformador.

Com entrada livre, a estreia de ‘breezingSILENCE’ terá lugar às 22 horas, nos exteriores do Mudas, prometendo uma noite em que arte, território e comunidade se encontram num diálogo aberto com a paisagem da costa oeste da Madeira.

Este texto foi elaborado pelo estagiário Marco Baeta Sousa, sob a supervisão do editor-executivo João Filipe Pestana