A Câmara Municipal do Funchal informa que, no âmbito de uma intervenção privada para abertura de vala destinada à ligação à rede pública de abastecimento de água, será necessário proceder ao condicionamento da circulação rodoviária na Rua das Maravilhas, junto ao n.º 23, no troço situado a sul do entroncamento com o Caminho de Santo António.

Segundo nota à imprensa, os trabalhos decorrerão entre os dias 8 e 11 de Julho, das 9h30 às 17h00. Durante este período, a circulação rodoviária será efectuada de forma alternada, sob coordenação da Polícia de Segurança Pública.

A Câmara Municipal do Funchal "agradece a compreensão dos condutores pelos eventuais constrangimentos causados e apela ao cumprimento da sinalização temporária instalada no local, bem como das indicações das autoridades presentes".